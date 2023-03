Enel-Aktie verliert: Zusammenarbeit zwischen Enel und Newcleo bei Atomenergie-Projekten

Die Unternehmen vereinbarten, bei Atomenergieprojekten zusammenzuarbeiten.

Enel wird nach eigenen Angaben mit eigenen Mitarbeitern Expertise für bestimmte Projekte des neuen Partners bereitstellen. Im Gegenzug hat sich Newcleo bereiterklärt, Enel als ersten Investor für sein erstes Atomkraftwerk vorzumerken, das außerhalb von Italien gebaut werden soll.

Die erst 2021 gegründete Newcleo will bis 2030 einen Mini-Reaktor mit 30 Megawatt Leistung in Frankreich bauen, gefolgt von einem 200-Megawatt-Meiler in Großbritannien.

Die Enel-Aktie verliert an der Mailänder Börse zeitweise 1,93 Prozent auf 5,223 Euro.

MAILAND (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Enel S.p.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Enel S.p.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Enel S.p.A.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com