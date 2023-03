Meta streicht NFT-Funktionen bei Facebook und Instagram - Meta-Aktie an der NASDAQ nachbörslich etwas höher

Der Schritt sei Teil der laufenden Fokussierung auf Prioritäten, ging aus einem Tweet des zuständigen Managers des Facebook-Konzerns Meta Platforms , Stephane Kasriel, in der Nacht zum Dienstag bei Twitter hervor. Wegfallen werde in den kommenden Wochen unter anderem die Möglichkeit, NFTs über Instagram und Facebook zu teilen, erläuterte ein Sprecher dem Technologie-Blog "The Verge".

NFTSs (non-fungible token) sind so etwas wie digitale Echtheitszertifikate. Sie sorgen dafür, dass unter einer Vielzahl potenziell völlig identischer Kopien nur eine Datei als sozusagen signiertes Original gelten kann. Der NFT-Hype erreichte seinen Höhepunkt vor rund zwei Jahren als ein digitales Kunstwerk für mehr als 69 Millionen Dollar verkauft wurde. Unter anderem wurden NFTs als eine Möglichkeit gesehen, digitale Objekte in virtuellen Welten - Facebook-Gründer Mark Zuckerberg spricht da etwa vom "Metaverse" - zu besitzen und zu handeln. Seitdem ließ die Begeisterung sowohl für NFTs als auch für das Metaverse allerdings merklich nach.

Die Meta-Aktie zeigt sich im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise 0,22 Prozent höher bei 181,30 US-Dollar.

MENLO PARK (dpa-AFX)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, mundissima / Shutterstock.com