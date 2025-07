Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 718,69 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 718,69 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 719,36 USD an. Bei 716,71 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 232.161 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 747,84 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,06 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 442,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 38,40 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,74 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 766,17 USD.

Am 30.04.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,71 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,31 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 36,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,75 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Meta-Aktie im Minus: Bundesregierung darf auf Facebook aktiv bleiben - Gericht entscheidet

"Teilen und herrschen": Kursanstiege bei Aktiensplits - das sind potenzielle Börsengewinner