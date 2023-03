Kursziel angehoben: Berenberg für Aktie von FUCHS PETROLUB optimistischer - FUCHS PETROLUB-Aktie verliert

Sinkende Rohstoffkosten dürften sich im zweiten Halbjahr bei FUCHS PETROLUB positiv bemerkbar machen, Analyst Sebastian Bray am Dienstagnachmittag in einer Beurteilung der Jahresbilanz des Schmierstoffherstellers. Er sieht Spielraum in puncto Markterwartungen und Bewertung.

Die Aktie von FUCHS PETROLUB verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,06 Prozent auf 37,34 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: FUCHS PETROLUB AG