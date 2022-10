FUCHS PETROLUB-Aktie stärker: FUCHS PETROLUB hält beim Ergebnis das Vorjahresniveau

In den Regionen EMEA und Asien-Pazifik wurde weniger verdient als im Vorjahr, in Amerika dagegen mehr, teilte das Unternehmen in Mannheim mit.

Im Zeitraum Januar bis September belief sich das operative Ergebnis (EBIT) auf 280 (Vorjahr: 279) Millionen Euro und übertraf damit die Analystenschätzung von 274 Millionen Euro. Zugleich kletterte der Umsatz um 19 Prozent auf 2,54 Milliarden Euro. Analysten hatten hier mit 2,49 Milliarden Euro gerechnet.

Nach Steuern verdiente FUCHS 199 Millionen Euro und damit 1 Prozent mehr als im Vorjahr. Je Vorzugsaktie war es 1,43 Euro Gewinn. Hier hatten die Analysten-Schätzungen bei 195 Millionen Euro bzw. 1,41 Euro je Aktie gelegen.

Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand des MDAX-Unternehmens beim EBIT weiter das Vorjahresniveau von 363 Millionen Euro an. Der Umsatz wird inflationsbedingt bei über 3,3 Milliarden Euro statt wie bisher bei nahe 3,3 Milliarden Euro erwartet. Beim freien Cashflow vor Akquisitionen bleibt es bei einem Ziel von deutlich unter 220 Millionen Euro.

"Die deutlichen Steigerungen der Rohstoffkosten wurden durch Erhöhungen der Verkaufspreise kompensiert", sagte Vorstandschef Stefan Fuchs. "Beides hatte zur Folge, dass die Vorräte und Forderungen stark inflationiert sind." Das erkläre, warum der freie Cashflow vor Akquisitionen nach neun Monaten mit minus 31 Millionen Euro negativ sei.

FUCHS PETROLUB-Aktien gewinnen via XETRA zeitweise 1,16 Prozent auf 29,68 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

