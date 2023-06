Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX dürfte sich am Mittwoch erneut an der Hürde um 16.000 Punkte versuchen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise 0,08 Prozent höher bei 16.005,83 Punkten. Wichtige Daten, die den Markt bewegen könnten, stehen heute nicht an.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den asiatischen Börsen sind zur Wochenmitte gemischte Vorzeichen zu sehen. Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 1,21 Prozent auf 32.113 Punkte. Hier lastet ein anziehender Yen auf den Kursen. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen 0,21 Prozent höher bei 3.202 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong klettert gleichzeitig um 1,14 Prozent auf 19.317 Einheiten.

3. Rheinmetall will bald weitere Panzer und Munition an Ukraine liefern

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will noch in diesem Sommer weitere Panzer sowie Flugabwehr-Munition an die Ukraine liefern. Vom Bundesverteidigungsministerium habe man einen Auftrag über 20 Schützenpanzer Marder bekommen, teilte das Unternehmen mit. Zur Nachricht

4. Chinesische Exporte mit unerwartet starkem Rückgang - Importe fallen zum zweiten Mal in Folge

Die chinesischen Exporte sind im Mai unerwartet stark eingebrochen. Erstmals seit Februar fielen die Ausfuhren in US-Dollar berechnet im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und zwar um 7,5 Prozent, wie die Zollverwaltung am Mittwoch in Peking berichtete. Experten hatten mit einem deutlich geringeren Rückgang gerechnet. Zur Nachricht

5. Bundestrainer Flick von Leistung von BVB-Profi Süle enttäuscht

Bundestrainer Hansi Flick erwartet von Borussia Dortmunds Innenverteidiger Niklas Süle für eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mehr Einsatz und Mentalität. "Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht", sagte Flick. Zur Nachricht

6. Juventus Turin denkt offenbar über Ausstieg aus Super League nach

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin plant offenbar seinen Ausstieg aus dem umstrittenen Super-League-Projekt. Der Verein habe den beiden übrigen verbliebenen Gründungsmitgliedern, Real Madrid und FC Barcelona, mitgeteilt, dass er mit den Clubs über einen möglichen Ausstieg diskutieren wolle. Zur Nachricht

7. NHTSA beendet Untersuchung von Teslas "Passenger Play"-Funktion

Die Untersuchung von Tesla-Fahrzeugen hinsichtlich der "Passenger Play"-Funktion durch eine US-Behörde wurde kürzlich beendet. Nach wie vor im Fokus der Behörde bleibt jedoch der Tesla-Autopilot. Zur Nachricht

8. Wedbush-Analyst Ives sieht ChatGPT als Wachstumsmotor für Microsoft

Die Anwendungsbereiche von KI sind derzeit in aller Munde. Nach den massiven Kursgewinnen beim Chipriesen NVIDIA sieht Wedbush-Analyst Dan Ives dank ChatGPT-Anwendungen auch für die Microsoft-Aktie enormes Wachstumspotenzial. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,36 auf 71,38 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,44 auf 75,85 Dollar zurückfiel.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0685 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0683 Dollar festgesetzt.

