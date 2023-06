Impulse fehlen: DAX kaum bewegt um 16.000-Punkte-Marke erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich -- Rheinmetall will bald weitere Panzer und Munition an Ukraine liefern

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch nahezu unverändert erwartet.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,08 Prozent fester bei 16.005,83 Punkten. Am Vortag gewann er letztlich 0,18 Prozent auf 15.992,44 Punkten. Der TecDAX dürfte ebenfalls nur minimal höher in den Mittwochshandel starten. Am Vortag schloss er 0,06 Prozent höher bei 3.226,00 Punkten.

Am Mittwoch dürften sich die Anleger am deutschen Markt weiter zurückhalten. Bereits an den US-Börsen verlierf der Handel am Vortag lustlos, aus Asien kommen gemischte Vorgaben. Wichtige Daten stehen heute und in der restlichen Woche nicht mehr an, die Anleger warten bereits auf Zahlen zur US-Inflation am kommenden Dienstag und die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Mitte der kommenden Woche.

