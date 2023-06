NASDAQ-Titel Apple-Aktie schließt tiefer: Goldman belässt Apple nach Vorstellung neuer Produkte auf 'Conviction Buy List'

Aktien in diesem Artikel Apple 167,74 EUR

Die Präsentationen auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz des Technologiekonzerns hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Michael Ng in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf neue Versionen des Betriebssystems, zahlreiche frische Mac-Modelle und die mit Spannung erwartete Computerbrille. Letztere soll nach den Mac-Computern, dem iPhone und der Computeruhr Apple Watch die nächste größere Produktinnovation werden.

Die Apple-Aktie beendete den Handel an der NASDAQ 0,21 Prozent tiefer bei 179,21 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 22:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

