Coinbase-Aktie bricht an der NASDAQ zweistellig ein: SEC reicht Klage gegen Coinbase ein - Bitcoin erholt sich

An den US-Börsen dominierten unternehmensseitig Negativ-Schlagzeilen. Die Aktien der Kryptobörse Coinbase sacken angesichts einer Klage der US-Börsenaufsicht SEC an der NASDAQ zeitweise um 13,02 Prozent auf 51,01 US-Dollar ab. Zeitweise waren sie sogar um mehr als 20 Prozent eingebrochen auf das tiefste Niveau seit Mitte Januar. Ähnlich wie der Konkurrentin Binance bereits am Vortag wirft die Behörde Coinbase Verstöße gegen das Wertpapiergesetz vor. So habe etwa Binance ohne die nötigen Lizenzen illegale Finanzgeschäfte getätigt und Dienstleistungen angeboten, lautet die SEC-Anklage. Im Visier steht dabei auch der Binance Firmengründer und Chef Changpeng Zhao, auch als "CZ" bekannt.

Coinbase habe Kryptoanlagen zum Handel angeboten, die die SEC als Wertpapiere einstufe und die vom Unternehmen entsprechend hätten registriert werden müssen, hieß es in der am Dienstag bei Gericht in New York eingereichten Klageschrift. Coinbase betreibe eine illegale US-Wertpapierhandelsbörse und führe dabei auch bestimmte andere Finanzdienstleistungen ohne nötige Zulassung aus, so die SEC. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor.

Experte Mark Palmer von der Berenberg Bank reagierte am Dienstag in einer ersten Reaktion wenig überrascht, denn er hatte seit Mai schon in Studien auf die Gefahr einer SEC-Klage gegen Coinbase hingewiesen. "Ein erheblicher Umsatzteil steht wegen des anhaltenden Vorgehens der US-Regulierung gegen den Kryptoraum auf dem Spiel", betonte der Fachmann.

Die Coinbase-Aktie hat nach einem starken Börsenstart im April 2021 schon lange einen schweren Stand bei Anlegern. Verglichen mit dem Referenzpreis von 250 US-Dollar beim Börsenstart sind die Aktien mittlerweile mit runden 50 Dollar nur noch ein Fünftel wert.

Die Aktien des Business-Software-Konzerns MicroStrategy wurden mit minus 2,3 Prozent in Mitleidenschaft gezogen, nachdem sie schon am Montag unter den Binance-Nachrichten gelitten hatten. Die Firma hütet einen riesigen Bitcoin-Schatz.

Bitcoin nach SEC-Klagen nur kurz unter Druck

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin geriet nach einem Doppelschlag der US-Börsenaufsicht gegen große Krypto-Handelsunternehmen am Dienstag nur kurzzeitig unter Druck. Nachdem die US-Börsenaufsicht SEC bereits am Montag gegen die größte Kryptobörse Binance Klage eingereicht hatte, folgte am Dienstag eine Klage gegen das große US-Krypto-Unternehmen Coinbase.

Die Kurse von Bitcoin und Co. reagierten zwar negativ auf die Nachrichten, hielten sich angesichts der Schwere der Vorwürfe laut Marktbeobachtern aber relativ gut. Die Blockchain-Handelswährung von Binance (BNB) verlor innerhalb von 24 Stunden über 12 Prozent und damit immerhin knapp 4 Milliarden an Marktkapitalisierung. Zeitweise ging es für den Bitcoin am Dienstagnachmittag gut 4 Prozent tiefer auf rund 25.500 US-Dollar. Das war der tiefste Stand seit Mitte März. Gegen Abend sind die Verluste jedoch bereits wieder verschwunden und der Bitcoin notiert bei rund 26.666 US-Dollar wieder im Plus.

