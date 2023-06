K+S-Aktie gibt deutlich nach: K+S hat neue Kreditlinie an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft

Aktien in diesem Artikel K+S 14,88 EUR

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, enthält diese neue Kreditlinie enthält erstmals eine Komponente, die an die Entwicklung von Nachhaltigkeitskennzahlen in den Bereichen CO2-Emissionen, Unfallzahlen und nachhaltige Lieferketten gekoppelt ist.

Sollte K+S die formulierten Ziele in diesen Kategorien verfehlen, will das Rohstoffunternehmen einen definierten Betrag an die Deutsche Welthungerhilfe spenden. Erreicht K+S die Ziele, verringert sich die zu zahlende Zinsmarge. K+S hat sich den weiteren Angaben zufolge freiwillig verpflichtet, diesen Betrag ebenfalls zu spenden.

Die K+S-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 4,33 Prozent tiefer bei 14,82 Euro.

