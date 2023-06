Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -0,01 Prozent auf 1.963,23 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 1.963,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 23,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 23,60 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.045,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.036,50 US-Dollar).

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.420,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.417,00 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 1,39 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr auf 77,18 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 76,29 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 13:04 Uhr steht ein Plus von 1,67 Prozent auf 72,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 71,74 US-Dollar.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,85 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,55 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 6,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 6,08 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,57 Prozent auf 13,61 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 13,53 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,83 Prozent auf 399,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 396,70 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,24 Prozent stärker bei 0,51 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,51 US-Dollar.

Nach 230,25 Euro am Vortag ist der Weizenpreis am Mittwochmittag um 0,11 Prozent auf 230,25 Euro gestiegen.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 0,57 Prozent auf 0,25 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,25 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,28 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,26 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Rapspreis mit Verlusten. Um 12:58 Uhr notiert der Rapspreis -1,05 Prozent niedriger bei 424,00 Euro. Am Vortag stand der Preis bei 429,50 Euro.

Daneben wertet der Heizölpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,84 Prozent auf 63,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 62,61 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com