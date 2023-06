BAT-Aktie gewinnt: British American Tobacco hat Prognose für 2023 bekräftigt

Aktien in diesem Artikel BAT 29,90 EUR

-0,66% Charts

News

Analysen

Danach zielt der Tabakkonzern weiter auf ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent und ein bereinigtes Wachstum beim verwässerten Gewinn je Aktie im mittleren einstelligen Bereich. Die operative Cash Conversion soll mehr als 90 Prozent erreichen.

Die Umsatzentwicklung werde sich auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren, sagte CEO Tadeu Marroco anlässlich des Pre-Close Trading Update. Das ausgewiesene Wachstum dürfte vom Zeitpunkt beeinflusst werden, zu dem die Übertragung des russischen und weißrussischen Geschäfts stattfinde, hieß es, voraussichtlich werde dies 2023 sein.

Wechselkurseffekte werden den bereinigten Gewinn je Aktie im ersten Halbjahr um 4 Prozent beflügeln, im Gesamtjahr jedoch um 1 Prozent schmälern. Marroco bekräftigte die Konzernstrategie. In der Sparte New Category erwartet BAT starkes Wachstum mit weiteren Ergebnisverbesserungen bei zusätzlichen Investitionen. "Wir machen auch gute Fortschritte beim Abbau unserer Bilanz und unterstützen damit unser Ziel, überschüssige Liquidität nachhaltig an die Aktionäre zurückzugeben", sagte Marroco.

Die BAT-Aktie gewinnt in London zeitweise 0,37 Prozent auf 25,80 GBP.

DJG/DJN/rio/mgo

LONDON (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT PLC (British American Tobacco) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT PLC (British American Tobacco) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT PLC (British American Tobacco)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com