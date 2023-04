BAT-Aktie gesucht: British American Tobacco mit Millionenstrafe wegen Verstoß gegen Sanktionen

Aktien in diesem Artikel BAT 33,90 EUR

Der Zigarettenhersteller teilte mit, dass die Vereinbarung mit dem US-Justizministerium und dem Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums keine Auswirkungen auf die Prognose für 2023 haben wird. Es ging dabei um Ermittlungen wegen des Verdachts von Sanktionsverstößen.

Der an die US-Behörden zu zahlende Gesamtbetrag beläuft sich auf 635,2 Millionen US-Dollar zuzüglich Zinsen. BAT hat in seinem Halbjahresbericht 2022 eine Rückstellung in Höhe von 450 Millionen Pfund (561,8 Millionen Dollar) für diese Angelegenheit gebildet. British American Tobacco hat mit dem DOJ eine Vereinbarung über den Aufschub der Strafverfolgung und mit der OFAC eine zivilrechtliche Vergleichsvereinbarung geschlossen. Ein indirektes Tochterunternehmen von BAT in Singapur hat mit dem DOJ eine Vereinbarung über einen Vergleich geschlossen. "Im Namen von BAT bedauern wir zutiefst das Fehlverhalten, das aus historischen Geschäftsaktivitäten resultiert und zu diesen Vergleichen geführt hat, und erkennen an, dass wir die höchsten Standards, die zu Recht von uns erwartet werden, nicht erfüllt haben", sagte Chief Executive Jack Bowles. BAT hat nach eigenen Angaben alle Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit Nordkorea bis September 2017 eingestellt.

Die BAT-Aktie notiert am Mittwoch in London zeitweise 0,71 Prozent höher bei 29,93 GBP.

LONDON (Dow Jones)

