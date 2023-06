Goldpreis: In enger Tradingrange gefangen

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Sobald die Investoren von einem Ende der gegenwärtigen Zinserhöhungsrunde überzeugt sein sollten, dürfte der Goldpreis wieder in höhere Regionen tendieren. Derzeit deutet viel zumindest auf eine Zinspause hin. So zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group aktuell eine Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent an, dass wir am nächsten Mittwoch ein Beibehalten des derzeitigen Leitzinsniveaus sehen werden. Problem dabei: Für die Fed-Sitzung im Juli beläuft sich die Wahrscheinlichkeit auf 51 Prozent, das eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erfolgen wird. Neue Impulse könnte der Goldpreis am Nachmittag erhalten, wenn die US-Handelsbilanz für den Monat April (14.30 Uhr) veröffentlicht wird. Am frühen Morgen meldete China mit minus 7,5 Prozent p.a. einen deutlich stärker als erwarteten Rückgang der Exporte.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,30 auf 1.980,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Angebotssorgen versus Nachfrageschwäche

Weil sich die Investoren sowohl über das Angebot als auch über die Nachfrage sorgen, bewegt sich der fossile Energieträger derzeit in relativ engen Bahnen. Die am Wochenende verkündete freiwillige Förderkürzung Saudi-Arabiens um eine Million Barrel pro Tag vermochte den Ölpreis nicht dauerhaft in höhere Regionen zu hieven. Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerminus in Höhe von 1,7 Millionen Barrel ausgewiesen hat, weist der Ölpreis im frühen Mittwochshandel negative Vorzeichen auf. Neue Impulse könnte er am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,36 auf 71,38 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,44 auf 75,85 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, optimarc / Shutterstock.com