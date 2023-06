Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte seine Stabilisierung zur Wochenmitte angesichts guter US-Vorgaben fortsetzen. In vorbörslichen Indikationen legt der deutsche Leitindex zeitweise um 0,45 Prozent auf 15.918 Punkte zu.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten asiatischen Börsen bewegen sich auch zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,70 Prozent auf 33.091 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,23 Prozent auf 3.182 Einheiten nach. In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen 0,18 Prozent auf 19.115 Stellen.

3. UBS will bei Credit Suisse wohl gut die Hälfte der Stellen streichen

Die UBS will offenbar nach der Notübernahme der Credit Suisse mehr als die Hälfte der Stellen bei der akquirierten Bank abbauen. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, sollen besonders Stellen im Handel und Support in London, New York und einigen Teilen Asiens betroffen sein. Zur Nachricht

4. Elmos will Waferproduktion in die USA verkaufen

Der Halbleiterhersteller Elmos will die Fertigung von Ausgangsmaterial für die Chiproduktion (Wafer) in Dortmund an den US-Konzern Littelfuse verkaufen. Der Kaufpreis belaufe sich auf insgesamt rund 93 Millionen Euro. Zur Nachricht

5. Amazon will Einstiegslohn in der Logistik anheben

Der US-Konzern Amazon will die Einstiegslöhne für seine Logistik-Belegschaft auf bundesweit 14 Euro "und aufwärts" erhöhen. Dies soll ab September gelten. Das Unternehmen will Gespräche mit den jeweiligen Betriebsräten führen - "soweit erforderlich", wie es in der Mitteilung hieß. Zur Nachricht

6. Porsche hält erste Hauptversammlung seit Börsengang ab

Der Sportwagenbauer Porsche lädt am Mittwoch (10.00 Uhr) zu seiner ersten Hauptversammlung nach dem Börsengang. Bei dem Treffen in Stuttgart werden der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume und Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche den Aktionärinnen und Aktionären Auskunft geben. Abgestimmt wird unter anderem über die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr. Zur Nachricht

7. EU-Kommission macht Vorschläge zum digitalen Euro

Die EU-Kommission will am Mittwoch in Brüssel zwei Gesetzesvorschläge vorstellen, die sich um die Zukunft des Bezahlens in Europa drehen. Zum einen geht es um einen Rechtsrahmen für den digitalen Euro, zum anderen um den Status von Bargeld. Zur Nachricht

8. Tesla-CEO Elon Musk : Indien vielversprechender "als jedes andere große Land der Welt"

Der indische Premierminister Narendra Modi ist vor Kurzem anlässlich eines Staatsbesuchs in die USA gereist. Während seiner Zeit in den Vereinigten Staaten traf er auch auf Tesla-CEO Elon Musk. Musk fand für den Premier dabei nur lobende Worte, während Modi den Tesla-Chef von einem Investment in Indien überzeugen wollte. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten

Die Ölpreise haben am Mittwoch die deutlichen Verluste vom Vortag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Im frühen Handel konnten die Notierungen wieder etwas zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 72,66 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 31 Cent auf 68,01 Dollar.

10. Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

Der Euro ist am Mittwoch zum US-Dollar leicht gefallen und hat damit einen Teil der Kursgewinne vom Vortag wieder abgegeben. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0949 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0951 Dollar festgesetzt.