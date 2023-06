Asiens Börsen uneins -- UBS plant wohl großen Stellenabbau bei Credit Suisse

Der deutsche Aktienmarkt schloss eine schwankungsreiche Dienstagssitzung in der Gewinnzone ab. Der DAX notierte zur Startglocke etwas höher, konnte seine frühzeitigen Gewinne jedoch zunächst nicht verteidigen und rutschte auf rotes Terrain. Ab Nachmittag setzte sich dann wieder eine freundlichere Tendenz durch, der DAX ging 0,21 Prozent fester bei 15.846,86 Zählern in den Feierabend. Der TecDAX startete das Geschäft minimal fester, drehte im weiteren Handelsverlauf allerdings deutlich in die Verlustzone und schloss entsprechend leichter. Schlussendlich beliefen sich die Einbußen beim TecDAX auf 1,16 Prozent (Schlusskurs: 3.096,73 Einheiten). Am Mittwoch dürfte die Stablilisierung am deutschen Aktienmarkt dank guter US-Vorgaben wohl weiter gehen, dort konnten sich die Kurse am Dienstag teils kräftig erholen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Anleger befanden sich am Dienstag in recht guter Stimmung. Der EURO STOXX 50 notierte zum Start minimal höher. Im weiteren Verlauf baute der Index seine Gewinne aus und ging letztlich 0,58 Prozent höher aus der Sitzung, der Schlusskurs betrug hier 4.305,26 Indexpunkte. Am Dienstag hatten Händler in Europa trotz einer starken Tendenz keine klare Vorstellung von der aktuellen Marktrichtung. Obwohl Indizes wie der DAX darum bemüht waren, ihre mehr als einwöchigen Abwärtstrends zu durchbrechen, fehlte es an echter Überzeugung oder Dynamik. Klarere Hinweise auf die Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne werden voraussichtlich erst während der anstehenden Berichtssaison erkennbar sein. Aktuell scheinen sich erneut Bedenken hinsichtlich Inflation und Zinserhöhungen durchzusetzen, wie das deutliche Kursminus bei US-Technologieaktien am Montagabend verdeutlichte. Zusätzlich sind in Japan die Verbraucherpreise wieder angestiegen.





Die US-Börsen haben den Dienstagshandel erholt beendet. Der Dow Jones Index verabschiedete sich mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 33.926,47 Punkten in den Handel.

Der technologielastige NASDAQ Composite konnte daneben noch deutlicher zulegen und schloss mit einem Plus von 1,65 Prozent bei 13.555,67 Zählern. Nach zuletzt schwachen Handelstagen zeigte sich in den USA eine Stabilisierung, die Bullen scheinen sich wieder in einer besseren Verfassung zu befinden. Zuletzt sorgten Gewinnmitnahmen ebenso wie wieder zunehmende Konjunktursorgen für einen höheren Verkaufsdruck. Ebenfalls eine Rolle dürfte das nähernde Halbjahresende spielen. "Die letzte Handelswoche sowohl des Quartals als auch des Halbjahres führt in der Regel zu einer gewissen Neugewichtung der Portfolios, insbesondere angesichts der Stärke der großen Technologiewerte im bisherigen Jahresverlauf", so Richard Hunter, Head of Markets bei Interactive Investor gegenüber Dow Jones Newswires. Die Folge sind verstärkte Gewinnmitnahmen bei den zuletzt stark gelaufenen Tech-Werten wie allen voran bei der Chip-Aktie NVIDIA.