Pensionsvermögen

Siemens stärkt Pensionsvermögen: Siemens Energy-Anteil geht teilweise an Pensionsfonds

28.06.23 20:49 Uhr

Siemens überträgt zur Stärkung seines Pensionsvermögens in Deutschland einen Anteil an Siemens Energy in den eigenen Pensionsfonds.

Wie der Münchener Konzern mitteilte, soll ein Anteil von 6,8 Prozent an dem ebenfalls im DAX notierten Energiekonzern in den Siemens Pension-Trust e. V. per heutigen Mittwoch übertragen werden. Die Beteiligung der Siemens AG an Siemens Energy sinke dadurch auf 25,1 Prozent. Siemens hatte bereits vor der Abspaltung und auch bei der Börsennotierung von Siemens Energy darauf hingewiesen, die Beteiligung an dem Energiekonzern in Abhängigkeit von der strategischen und operativen Entwicklung sowie dem Marktumfeld zu reduzieren. Der Siemens Pension-Trust verwaltet das Pensionsvermögen von Siemens. Weitere Informationen will Siemens bei Vorlage der Ergebnisse zum dritten Quartal am 10. August mitteilen. FRANKFURT (Dow Jones)

