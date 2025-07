Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 98,36 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 98,36 EUR. Bei 98,98 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 98,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 578.639 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 99,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,75 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 345,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,095 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,29 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

