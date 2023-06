Siemens Energy-Aktie rutscht weiter ab: Jefferies stuft Siemens Energy nach Kurssturz auf 'Hold' ab

Kursziel gesenkt

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 16,50 Euro gesenkt.

Siemens Gamesa habe dem Energietechnikkonzern den Wind aus den Segeln genommen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem Siemens Energy wegen der Probleme der Windkrafttochter seine Jahresziele kassiert hatte, geht der Experte bei Siemens Gamesa von zwei Verlustjahren aus. Der Mutterkonzern, für den der Anlagehintergrund ansonsten ordentlich aussehe, könnte auf Jahre hinaus damit beschäftigt sein, die finanziellen Auswirkungen der technischen Probleme bei Siemens Gamesa zu ergründen. Deshalb bleibe er mit Blick auf die Aktie erst einmal an der Seitenlinie, begründete Toennessen das neue Anlagevotum.

Siemens Energy leiden weiter unter hoher Unsicherheit

Papiere von Siemens Energy haben ihre Talfahrt am Montag fortgesetzt. Nach dem Rückzug der Jahresziele am späten Donnerstagabend ging es für die Anteilsscheine des Energietechnikkonzerns seitdem um insgesamt mehr als 40 Prozent abwärts. Mit weniger als 14 Euro erreichten sie einen weiteren Tiefststand seit November 2022.

"Die Berechenbarkeit ist zu schlecht", so begründete Vivek Midha von der Citigroup die Rücknahme seiner bisherigen Kaufempfehlung. Die Einschätzung der Lage beim Sorgenkind, der spanischen Tochter Siemens Gamesa, habe sich gegenüber seiner "Buy"-Einstufung im Mai grundlegend geändert, so Midha. Siemens Energy hatte am Donnerstag über deutlich erhöhte Ausfallraten bei Windturbinen-Komponenten berichtet und darüber, dass geplante Verbesserungen der Produktivität nicht im bisher erwarteten Umfang eintreten.

Midha sieht aktuell einen enorm breiten Korridor zwischen Optimalfall und Worst-case: Wenn Siemens Energy das Glaubwürdigkeitsproblem wirklich in den Griff bekommen würde, könnten sich die Aktien ganz schnell mehr als verdoppeln, so der Experte. Er stellt dann einen fairen Wert von 34 Euro in Aussicht. Sollten die Probleme allerdings weitere Wellen schlagen, hält er gar einen Tiefpunkt von 11 Euro für möglich.

Auch die Experten von der DZ Bank senkten zum Wochenstart den Daumen und hoben ihre Empfehlungen auf.

Auch am Montag geht es weiter abwärts für die Siemens Energy-Aktien, die via XETRA zeitweise 4,4 Prozent auf 14,00 Euro verlieren.

