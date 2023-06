50-Milliarden-Dollar-Marke geknackt: So viel spendete Warren Buffett für wohltätige Zwecke

Dank Zinsezins

Die Summe der Spenden des legendären Investors und Berkshire Hathaway-CEOs Warren Buffett hat die 50-Milliarden-Dollar-Marke überstiegen - und damit auch das Gesamtvermögen des Investors im Jahre 2006.

• Zinseszins-Effekt ermöglichte enormes Vermögen

• Testamentarisch verfügt: 99 Prozent des Buffett-Vermögens werden gespendet

• The Giving Pledge: Hauptspendenziel Bill & Melinda Gates Foundation



Bereits 2006 gab der Starinvestor Warren Buffett bekannt, dass er 99 Prozent seines Vermögens für wohltätige Zwecke spenden wolle. Zu diesem Zeitpunkt besaß er Berkshire Hathaway A-Aktien im Wert von 43 Milliarden Dollar. Als Mitglied von "The Giving Pledge" verpflichtete sich Warren Buffett damals dazu, den Großteil seines Vermögens wohltätigen Zwecken zukommen zu lassen. In seinem Nachlass ist laut CNBC-Bericht festgelegt, dass die Schenkungen innerhalb von zehn Jahren nach der Eröffnung seines Testaments abgewickelt werden sollen. Diese erfolgen über jährliche Spenden in Form von Berkshire B-Aktien.

99 Prozent des Buffett-Vermögens sollen gespendet werden

Weder er selbst noch seine Familie hätten Opfer für sein Vermögen erbracht, erklärte das "Orakel von Omaha" in einem früheren Interview mit CNBC. Neben den Leistungen seiner Mitarbeiter und der amerikanischen Wirtschaft habe vor allem der Zinseszins-Effekt für seinen enormen Reichtum gesorgt. Buffett habe keine Schulden und werde sein Aktienvermögen, das 98 Prozent seines Gesamtvermögens ausmacht, nicht verkaufen. Vielmehr habe er, seit er den Entschluss 2006 gefasst hatte, keine Aktien hinzugekauft oder veräußert.

Warren Buffets Kinder werden daher nur einen, vergleichsweise geringen Teil seines Vermögens erben. "Nach langer Beobachtung superreicher Familien hier meine Empfehlung: Lassen Sie den Kindern genug, damit sie alles tun können, aber nicht genug, dass sie nichts tun müssen", schrieb er laut CNBC vor einigen Jahren in einer Mitteilung an die Aktionäre. Buffetts drei Kinder, die mittlerweile selbst die 60 überschritten haben, stehen selbst drei Stiftungen vor - der Sherwood Foundation, der Howard G. Buffett Foundation und der NoVo Foundation - die regelmäßig Spenden aus dem Buffett-Vermögen erhalten.

Hauptspendenziel: Bill & Melinda Gates Foundation

Mit der jüngsten Spende an die Bill & Melinda Gates Foundation sowie die drei Stiftungen seiner Kinder und an die nach seiner verstorbenen ersten Frau benannten Tompson Buffett Foundation hat Warren Buffett bereits jetzt insgesamt mehr gespendet, als er 2006 beim Beitritt zu "The Giving Pledge" besaß. Gegenüber CNBC erläuterte Buffett, er habe 9.000 Berkshire Hathaway A-Aktien in 13,7 Millionen Berkshire Hathaway B-Aktien umgewandelt, um diese an die fünf Stiftungen zu übergeben. Dabei gingen 10,5 Millionen Aktien an die Stiftung des Microsoft-Gründers und 1,05 Millionen Aktien an die Susan Thompson Buffett Foundation. Die Stiftungen der Buffett-Familie wurden in der jüngsten Schenkung mit insgesamt 2,2 Millionen Aktien bedacht, die gleichmäßig aufgeteilt wurden.

Nach der jüngsten Schenkung besitzt die Börsenlegende nun 218.287 A-Aktien und 344 B-Aktien. Mit Börsenschluss vom 23. Juni 2023 sind die A-Aktien je 507.000 US-Dollar wert und die B-Aktien je 335,41 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net