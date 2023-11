Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen - Fed entscheidet über US-Leitzins

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX dürfte am Mittwoch zunächst etwas weiter zulegen und somit seine Stabilisierung fortsetzen. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich das Börsenbarometer zeitweise um 0,52 Prozent höher bei 14.887 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit unterschiedlichen Vorzeichen

Die asiatischen Börsen weisen am Mittwoch gemischte Vorzeichen auf. In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unser Zeit um 2,41 Prozent auf 31.602 Stellen. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,22 Prozent auf 3.025 Punkte zu. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng gleichzeitig hingegen mit kleinen Verlusten und verliert 0,22 Prozent auf 17.075 Zähler.

3. US-Notenbank Fed vor Zinsentscheid: Experten erwarten erneute Zinspause

Die US-Notenbank Federal Reserve wird am Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekanntgeben. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert lassen wird. Zur Nachricht

4. WeWork könnte wohl in die Insolvenz gehen

Die Aktie des einst gefeierten Büroraum-Anbieters WeWork ist nach einem Medienbericht über angebliche Insolvenzpläne eingebrochen. Das "Wall Street Journal" hatte zuvor unter Berufung auf informierte Personen geschrieben, WeWork bereite für kommende Woche einen Insolvenzantrag mit Gläubigerschutz vor. "Wir kommentieren keine Spekulationen", antwortete ein WeWork-Sprecher auf Anfrage zu dem Bericht. Zur Nachricht

5. Umsatzprognose von AMD enttäuscht

Der Chipkonzern AMD hat die Anleger mit seinem Umsatzausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Der Intel-Konkurrent sagte für das vierte Quartal einen Umsatz bei 6,1 Milliarden Dollar voraus, mit einer Spanne von 300 Millionen Dollar mehr oder weniger. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 6,4 Milliarden Dollar gerechnet. Zur Nachricht

6. Bayer verliert weiteren US-Rechtsstreit um Glyphosat

Bayer hat die dritte Niederlage in Folge bei US-Rechtsstreits um Krebs-Vorwürfe zu glyphosathaltigen Unkrautvernichtern einstecken müssen. Geschworene in einem Gericht des Bundesstaates Kalifornien in San Diego sprachen einem 57-Jährigen am Dienstag (Ortszeit) insgesamt 332 Millionen Dollar (314 Mio Euro) Schadenersatz zu. Zur Nachricht

7. T-Systems liefert ID Wallet für Cloud-Projekt 'Gaia X'

T-Systems wird künftig für das europäische Cloud-Projekt "Gaia X" eine sogenannte "ID Wallet" für den digitalen Identitätsnachweis bereitstellen. Auftraggeber ist der eco-Verband der Internetwirtschaft im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, teilte die Deutsche Telekom-Tochter T-Systems am Mittwoch in Berlin mit. Zur Nachricht

8. BAUER AG kämpft nach Hackerangriff mit Einschränkungen

Das Spezialtiefbau-Unternehmen BAUER hat nach einem Hackerangriff auf seine IT-Infrastruktur nach eigenen Angaben weltweit mit Einschränkungen zu kämpfen. Trotz der Sicherheitsmaßnahmen sei es Unbekannten gelungen, auf Server der Gruppe zuzugreifen, teilte der Spezialist für komplexe Baugruben, Gründungen und vertikale Abdichtungen am Dienstag in Schrobenhausen mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise leicht erholt

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,12 auf 81,14 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,25 auf 85,27 Dollar anzog.

10. Euro zum Dollar stabil

Der Euro hat sich nach seinen deutlichen Vortagesschwankungen am Mittwoch erst einmal stabil präsentiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0570 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0619 (Montag: 1,0605) Dollar festgelegt.