Vor Fed-Zinsentscheid: DAX startet höher -- Asiens Börsen freundlich -- AMD enttäuscht mit Umsatzprognose -- Bayer verliert weiteren US-Rechtsstreit um Glyphosat -- WeWork, Toyota im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt beginnt den Handel zur Wochenmitte mit Gewinnen. Der DAX legt zum Handelsstart um 0,28 Prozent auf 14.851,96 Punkte zu. Der TecDAX zeigt sich kurz nach der Börseneröffnung um 0,4 Prozent höher bei 2.856,28 Punkten. Am Mittwoch kann sich die Stabilisierung der deutschen Leitindex weiter fortsetzen, da die US-Börsen gute Vorgaben liefern. Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenban Fed am Abend und angesichts des Feiertags "Allerheiligen" in einigen Bundesländern dürfte der Handel jedoch in ruhigen Bahnen verlaufen.





Die europäischen Börsen verbuchen am Mittwoch einen positiven Handelsstart. Der EURO STOXX 50 gewinnt in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent auf 4.074,75 Punkte hinzu. Experten erwarten am Mittwoch einen ruhigen Handel, denn der Fed-Zinsentscheid, der am Abend bekanntgegeben wird, wirft seine Schatten voraus. Freundliche Vorgaben aus den USA und von den meisten asiatischen Börsen sorgen jedoch für etwas Auftrieb.





Anleger an den US-Börsen fassten sich am Dienstag ein Herz. Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung etwas höher und legte auch im Verlauf leicht zu. Letztlich ging es 0,38 Prozent auf 33.052,47 Punkte nach oben. Der technologielastige NASDAQ Composite startete marginal tiefer und bewegte sich auch anschließend im grünen Bereich. Sein Schlussstand: 12.851,24 Punkte (+ 0,48 Prozent). Etwas stützend wirkten deutlich sinkende US-Renditen am Rentenmarkt. Unter anderem dürften die Umschichtungen aus japanischen Anleihen laut Händlern zu der gestiegenen Nachfrage nach US-Staatsanleihen geführt haben. Am Mittwoch steht außerdem der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda, weshalb sich Anleger am Dienstag tendenziell zurückhielten. Es wird erwartet, dass sie die Leitzinsen unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belässt. Auf Unternehmensseite standen unter anderem Pinterest, Pfizer und Caterpillar mit Zahlenvorlagen im Fokus der Anleger.