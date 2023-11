Haftungsfrage

Unfälle auf Baustellen sind leider keine Seltenheit und werfen oft die Frage auf, wer für den entstandenen Schaden haftet. Die Antwort darauf ist nicht immer eindeutig und hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Der Fall

Ein mögliches auftretendes Ereignis ist ein Zusammenstoß in einer Autobahnbaustelle, wenn ein Fahrzeug unbeabsichtigt die Spur wechselt. Typischerweise liegt die Haftung bei dem Fahrer, der seine Spur verlassen hat. Dennoch kann dem Unfallgegner eine Teilschuld zukommen, sollte sein Fahrzeug die zulässige Breite für seine Fahrspur überschritten haben, wie der ADAC in einem Online-Beitrag berichtet.

Das Landgericht Hagen lieferte zu dieser Thematik eine präzisere Einschätzung durch ein konkretes Urteil. Im betrachteten Fall navigierte ein Lkw in einem Baustellenabschnitt auf der rechten Fahrspur, während auf der linken Spur ein SUV unterwegs war. Der Lkw drang ungefähr zehn Zentimeter in die Fahrspur des SUVs ein, was zu einer Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen führte, so der ADAC weiter.

Nach dem Vorfall forderte der Fahrer des SUVs kompletten Schadenersatz von der Versicherung des Lkw. Jedoch war die Versicherung nur bereit, die Hälfte des entstandenen Schadens zu übernehmen. Der ADAC berichtete weiter, dass der SUV-Fahrer argumentierte, dass er Anrecht auf den gesamten Schadenersatz habe, da der Unfall allein durch das Eindringen des Lkw in seine Fahrspur verursacht wurde.

Das Urteil

Das Gericht kam jedoch zu einer anderen Beurteilung der Situation. Es ist richtig, dass das Hineinragen des Lkws in die linke Spur als ein Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht angesehen wurde. Allerdings wurde auch festgestellt, dass der SUV-Fahrer ebenso gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen hat, wie der ADAC berichtet. Trotz einer Beschränkung der linken Spur auf Fahrzeuge mit einer maximalen Breite von 2,10 Metern, hatte der Fahrer des SUV, dessen Fahrzeug rund 2,19 Meter breit war, diese Spur benutzt. Das Gericht sah aufgrund beider Verstöße eine hälftige Haftung für den entstandenen Schaden als gerechtfertigt an, so der ADAC abschließend.

Dieses Urteil verdeutlicht, dass bei Unfällen in Baustellenbereichen oft beide Beteiligten eine Mitschuld tragen können. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass dieses Urteil lediglich ein exemplarischer Fall für die Verteilung der Haftung bei Baustellenunfällen ist. Abhängig von den konkreten Umständen könnten auch andere Beteiligte oder Firmen zur Verantwortung gezogen werden.

Wie kann man das Risiko von Unfällen auf Baustellen minimieren?

Unfälle auf Autobahn-Baustellen können gravierende Folgen haben. Daher gibt es verschiedene Maßnahmen, die dazu beitragen können, das Risiko solcher Unfälle zu minimieren und somit die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Eine dieser Maßnahmen sind Geschwindigkeitsbegrenzungen, die speziell auf Baustellen eingeführt wurden. Diese dienen nicht nur dem Schutz der Arbeiter, sondern auch der Fahrer und ihrer Mitfahrer. Durch die Begrenzung der Geschwindigkeit kann ein Fahrzeug besser kontrolliert und schneller angehalten werden, was die Reaktionszeit im Falle unerwarteter Hindernisse oder Manöver erhöht. Dabei ist eine vorsichtige und aufmerksame Fahrweise in Baustellenbereichen unerlässlich. Durch konzentriertes Fahren können potenzielle Gefahren rechtzeitig erkannt und Unfälle vermieden werden.

Eine weitere Maßnahme in Baustellenbereichen ist das Überholverbot, insbesondere wenn die Fahrspuren aufgrund der Baumaßnahmen verengt sind. Das Reißverschlussverfahren ist ebenfalls eine weitere Regelung, die in Baustellenbereichen angewendet werden sollte. Es dient dazu, den Verkehrsfluss zu erleichtern, insbesondere wenn mehrere Fahrspuren auf eine reduziert werden.

Sollte es dennoch zu einem Unfall kommen, sind bestimmte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Hierzu gehört das Einschalten der Warnblinkanlage, um andere Fahrer auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen. Weiterhin ist das Anlegen einer Warnweste ratsam, um für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar zu sein, während die Unfallstelle gesichert wird.

D. Maier / Redaktion finanzen.net