BASF-Aktie dennoch stärker: BASF fährt Verluste ein - Jefferies belässt BASF auf 'Hold'

BASF hat angesichts sinkender Mengen und Preise im dritten Quartal operativ 70 Prozent weniger verdient.

Netto rutschte der Chemieriese wegen der hohen Verluste beim Öl- und Gasförderer Wintershall DEA sogar deutlich ins Minus. Für das vierte Quartal erwartet der Chemieriese eine Stabilisierung der Produktion und bestätigte die Jahresprognose am unteren Ende der bisherigen Bandbreite.

"Die Absatzmengen waren in allen Kundenindustrien deutlich niedriger als im Vorjahresquartal - mit einer Ausnahme: der Automobilbranche", sagte BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller.

BASF verbuchte im dritten Quartal einen Rückgang des Umsatzes um 6,2 Milliarden Euro auf 15,7 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereffekten erreichte 575 Millionen Euro - im Vorjahr hatten hier noch 1,348 Milliarden zu Buche gestanden. Analysten hatten nach einem Konsens von Vara Research hier mit 601 Millionen Euro gerechnet. Netto und nach Anteilen Dritter stand ein Fehlbetrag von 249 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Überschuss von 909 Millionen verbucht wurde. Neben dem anteiligen hohen Verlust von Wintershall Dea belasteten auch Strukturmaßnahmen mit 181 Millionen Euro das Ergebnis.

Die Prognose, die BASF Mitte Juli wegen der extremen Nachfrageschwäche gesenkt hatte, wurde bestätigt, allerdings am unteren Ende der Zielkorridore. Die Bandbreiten sind 73 bis 76 Milliarden Euro Umsatz und 4 bis 4,4 Milliarden Euro bereinigtem EBIT. BASF rechnet überdies bis Ende 2026 mit Kosteneinsparungen aus den im Februar angekündigten Sparmaßnahmen von 1,1 Milliarden Euro.

BASF will Kosten noch stärker senken

Der Chemiekonzern BASF will wegen der schleppenden Nachfrage weltweit seine Kosten in den kommenden Jahren noch stärker eindampfen als zuvor geplant. "In Anbetracht des makroökonomischen Umfelds haben wir unsere Sachinvestitionen für 2023 erheblich um eine Milliarde Euro gesenkt, auf 5,3 Milliarden Euro nach im Februar angekündigten 6,3 Milliarden Euro", sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Darüber hinaus werde das Unternehmen auch die Sachinvestitionen in den nächsten vier Jahren um insgesamt weitere drei Milliarden Euro reduzieren.

Für den fünfjährigen Zeitraum von 2023 bis 2027 plane der BASF-Vorstand nun für Sachinvestitionen mit 24,8 Milliarden Euro vier Milliarden Euro weniger als ursprünglich anvisiert. Dabei machte Brudermüller deutlich: "Wir verschieben nicht einfach Investitionen." Das Unternehmen reduziere die Zahl der Projekte und ergreife alternative Maßnahmen, die geringere Sachmittel erforderten. Zudem nutze der Konzern das schwache Marktumfeld dazu, um seine Investitionskosten zu senken. Am 23. Februar will der Vorstand das neue Sachinvestitionsbudget für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028 vorstellen.

Des Weiteren will das Unternehmen jährlich noch mehr Kosten über seine Sparprogramme einsparen. "Wir arbeiten weiterhin konsequent an unseren Kostenstrukturen, um die Wettbewerbsfähigkeit der BASF zu verbessern, vor allem in Europa", sagte Finanzchef Dirk Elvermann. Dabei geht er von noch höheren Einsparungen außerhalb der Produktion aus. Insgesamt sollen die jährlichen Kosten bis Ende 2026 um rund 1,1 Milliarde Euro gesenkt werden. Bislang hatte BASF hier Kosteneinsparungen von rund einer Milliarde Euro angepeilt. BASF hatte wegen schwächerer Geschäfte und erschwerter Rahmenbedingungen in Europa bereits im Februar ein Sparprogramm aufgelegt, inklusive Stellenabbau .

Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Chemiekonzerns liege deutlich über seiner, aber etwas unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte daher unter Druck geraten.

Schwächere Quartalszahlen der BASF haben dem Aktienkurs des Chemiekonzerns am Dienstag nichts ausgemacht. Im Gegenteil: Die Titel legen im XETRA-Handel zeitweise um 3,31 Prozent auf 43,06 Euro zu.

Wegen ihrer Öl- und Gastochter Wintershall erlitten die Ludwigshafener einen Quartalsverlust und werden für 2023 vorsichtiger. Die Kürzung der Prognose sei aber ein offenes Geheimnis gewesen, sagte ein Händler, der bei Kursschwächen zum Kauf rät.

Mit einem Minus von bislang gut zehn Prozent im Jahr 2023 sind BASF deutlich schlechter gelaufen als der DAX.

