BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 41,69 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,69 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,05 EUR an. Bei 41,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.240.239 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,29 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,22 EUR.

Am 02.05.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 17,40 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 30.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,13 EUR je BASF-Aktie.

