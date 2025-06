BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 41,73 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 41,73 EUR. Bei 41,88 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 79.138 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,33 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 02.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,40 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,55 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 3,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

