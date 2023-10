DFB erteilt Axel Springer Lizenz für digitale NFT-Sammlerstücke

Digitale Sammelkarten

Der DFB hat die Lizenz für digitale NFT-Collectibles an Axel Springer vergeben.

• DFB: Lizenz für NFT-Collectibles geht an Axel Springer

• Digitale Sammelkarten als Ergänzung zu traditionellen Sammelobjekten

• Verschiedene Seltenheitsstufen verfügbar



DFB vergibt Lizenz für NFT-Collectibles

Wie der DFB in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, wurde die Lizenz für digitale NFT-Collectibles der Männer-Nationalmannschaft bis einschließlich der EM 2024 in der Bundesrepublik an Axel Springer vergeben. Von nun an können Fußballfans digitale NFT-Sticker der Spieler auf der Online-Plattform "www.sammeldeinteam.de" sammeln. Um den Vertrieb sowie die Vermarktung der virtuellen Sammelkarten kümmern sich überwiegend die BILD-Gruppe, transfermarkt.de sowie TorAlarm.

Digitale Sammelobjekte werden beliebter

In Vergangenheit erreichten vor allem traditionelle Sammelobjekte wie Autogramme, Trikots und Sammelkarten das Interesse der Sportfans. Seit einigen Jahren erreichen jedoch digitale Sammelobjekte wie Video-Momente und Collectibles eine immer größere Beliebtheit. "Dank der engen Zusammenarbeit zwischen dem DFB und [Axel Springer] haben Fußballenthusiasten nun die Möglichkeit, ihre Vorfreude auf das Turnier auch digital zu steigern und ihre Lieblingsspieler in Form von digitalen Collectibles zu sammeln, ergänzend zu traditionellen Sammelartikeln", erklärt der DFB.

Verschiedene Seltenheitsstufen

Die Sammelkarten sollen dabei in verschiedene Seltenheitsstufen unterteilt werden, die Fans in verschiedenen Packs und Größen erwerben können. Hinzu kommt eine Freemium-Strategie, durch die den Fans ermöglicht wird, die digitalen Collectibles über weitere Partnerunternehmen von Axel Springer und perspektivisch über den DFB auch kostenfrei zu beziehen. "Die Vergabe der Lizenz für NFT-Collectibles an den Axel Springer ist ein weiterer Schritt unserer digitalen Vermarktungsstrategie. Gleichzeitig möchten wir gemeinsam mit Axel Springer damit auch die Vorfreude auf die Heim-EM im kommenden Sommer weiter entfachen", betont Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb und Sprecher der DFB GmbH & Co. KG.

Selina Degen, General Manager Sport&Portfolio bei BILD erklärt: "Wir haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich NFT-Sammelaktionen durchgeführt. Dank der Lizenz des DFB für die deutsche Männer-Nationalmannschaft können wir mit unseren Marken BILD, SPORT BILD, TorAlarm und Transfermarkt nun ein sehr großes Portfolio digitaler Collectibles anbieten, das perfekt auf die EM 2024 in Deutschland einstimmt."

