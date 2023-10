Kursfantasie

Das Interesse an Bitcoin und Co. hat enorm abgenommen. Dennoch kursieren in der Krypto-Community weiterhin sagenhaft anmutende Prognosen zur künftigen Entwicklung.

• Bitcoin befindet sich derzeit in einer Flaute

• Krypto-Fans setzen große Hoffnungen auf anstehendes Bitcoin-Halving

• Bitcoin-Kursprognosen reichen von 45.000 bis zu 250.000 US-Dollar



Der Bitcoin, die weltweit beliebteste Kryptowährung, bewegt sich seit Mitte März nur in einer engen Spanne zwischen 25.000 und 30.000 US-Dollar. "Wenn sich die Preise nicht bewegen, verliert eine Menge Leute das Interesse", zitiert "MarketWatch" dazu Tal Cohen. Ähnlich äußerte sich auch Dave Weisberger: Wie der Leiter der Krypto-Handelsplattform CoinRoutes erklärte, sind einige Volatilitäts-Messgrößen derzeit "so niedrig wie nie zuvor", was zur Folge habe, dass sich Privatanleger auf die Suche nach dem nächsten "glänzenden Spielzeug" begeben.

Halving stimmt optimistisch

Doch viele Krypto-Fans geben nicht auf. Optimistisch stimmt sie neben der Hoffnung, dass die US-Börsenaufsicht SEC demnächst Bitcoin-ETFs auf Basis von Spotpreisen genehmigen wird, insbesondere das voraussichtlich im April 2024 anstehende nächste Bitcoin-Halving. Dazu muss man wissen, dass Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakomoto zur Verhinderung einer übermäßigen Inflation bei der Programmierung der digitalen Währung festgelegt hat, dass sich die Menge der an die sogenannten Miner ausgeschütteten Coins in gewissen Abständen halbiert.

Historisch betrachtet stieg der Bitcoinkurs nach einem solchen Halving stets. Basierend auf diesen Erfahrungen aus früheren Halving-Events hoffen laut "BTC-ECHO" viele Krypto-Fans, dass die Reduzierung des Angebots den Bitcoinpreis auch in 2024 wieder steigen lässt. Dazu zählt unter anderem die Großbank JPMorgan, die den Bitcoinkurs in 2024 auf 45.000 US-Dollar klettern sieht. Doch die Experten der Investmentbank waren auch schon deutlich optimistischer: So hatten sie während der Hype-Phase in 2021 mit einem Anstieg auf rund 150.000 US-Dollar gerechnet.

120.000 US-Dollar in 2024?

Währen man bei JPMorgan also eher konservativer geworden ist, gibt es weiterhin zahlreiche Enthusiasten, die einen Anstieg über die Marke von 100.000 US-Dollar erwarten. So rechnet man bei Standard Chartered damit, dass der Bitcoin noch in diesem Jahr auf 50.000 US-Dollar klettern könnte. Durch diese Kurssteigerung würde die Profitabilität der Miner steigen, so dass sie weniger Coins verkaufen müssten. Dies in Verbindung mit dem anstehenden Halving könnte den Bitcoin dann nach Ansicht von Geoff Kendrick, einem Devisen-Analyst bei Standard Chartered, bis Ende 2024 auf bis zu 120.000 US-Dollar hochtreiben, so die Nachrichtenagentur Reuters.

Rekordhoch doch erst in 2025?

Große Hoffnungen in das Halving setzt laut "Cointelegraph" derweil auch die Investmentfirma Pantera Capital. "Bitcoin erreicht in der Regel 477 Tage vor dem nächsten Halving ein Tief, fängt dann im Vorlauf wieder an zu steigen und explodiert hinterher nach oben", schrieben die Analysten in einer Mitteilung zum Halving-Zyklus. "Wenn sich die Geschichte also wiederholt, dann würde der Bitcoin-Kurs vor dem Halving auf 35.000 US-Dollar klettern und danach auf 148.000 US-Dollar steigen." Sollten die Analysten des Hedgefonds recht behalten, dann wird der Bitcoin bis Juli 2025 auf ein nächstes großes Rekordhoch von fast 150.000 US-Dollar klettern.

Mit 250.000 US-Dollar ist das Kursziel, welches Tim Draper ausgerufen hat, nochmal deutlich höher. Der US-Milliardär ist deshalb so optimistisch, weil er von einer Massenadaption der weltweit beliebtesten Kryptowährung ausgeht. Allerdings hat er den Zeitpunkt zum Erreichen dieses Kurswerts mehrfach verschoben.

So much for my predictive abilities...It is June 30, 2023. When Bitcoin was $4000, I predicted it would reach $250k (60X) by now. It has only reached $30k (7X). I guess we have to wait a little longer, (maybe 2 years) but engineers are hard at work. #bitcoin #trust #freedom - Tim Draper (@TimDraper) June 30, 2023

So hatte der Risikokapitalinvestor ursprünglich prognostiziert, dass der Bitcoin diese Kursmarke schon in 2022 knacken würde, was sich aber bekanntlich als viel zu optimistisch herausstellte. Dann teilte er Ende 2022 in einem Tweet mit, dass der Bitcoin seiner Meinung nach vor dem nächsten Halving in 2024 die Marke von 250.000 US-Dollar erreichen wird. Doch Ende Juni 2023 korrigierte er seine Prognose abermals und sieht nun erst in 2025 den Zeitpunkt gekommen.

