Rebelle Rally 2023: Rivian R1T gewinnt als erstes Elektrofahrzeug die 4X4-Kategorie

Längste US-Offroad-Rallye

Im Oktober fand in den USA wieder die Rebelle Rally statt, eine Offroad-Navigationsrallye für Frauen. Erstmals ging ein Elektrofahrzeug als Gewinner hervor.

• Längste Offroad-Rallye in den Vereinigten Staaten

• 4X4-Kategorie: Rivians R1T auf Platz eins

• Erstes Elektrofahrzeug, das 4×4-Wettbewerb gewinnt

Rebelle Rally 2023

Bei der Rebelle Rally legen die Teilnehmer an sieben Wettkampftagen 2.500 Kilometer mit ihren Fahrzeugen zurück, wie es auf der Webseite heißt. Dabei geht es nicht rein um Geschwindigkeit, sondern um Zeit, Distanz und das Erreichen bestimmter Kontrollpunkte - ganz ohne Handy, GPS & Co., sondern nur mit Karten, Kompass und Roadbook. Die Fahrer starten jeden Tag von einem Basislager und steuern auf der Strecke, die durch die Wüste von Nevada und Kalifornien führt, nacheinander bestimmte Kontrollpunkte an, bevor sie am Ende des Tages zu einem Basislager zurückkehren. Je nach Route sind die Kontrollpunkte eine bestimmte Punktzahl wert - durch die erreichte Gesamtpunktzahl wird die Position eines jeden Teams ermittelt.

An der längsten Offroad-Rallye in den Vereinigten Staaten nehmen Serien- und OEM-Fahrzeuge teil. Dabei gibt es einen 4×4-Wettbewerb für Fahrzeuge mit Allradantrieb, die über ein Zwei-Gang-Verteilergetriebe verfügen. In diese Kategorie fallen etwa der Jeep Wrangler/Rubicon und Pickup-Trucks oder SUVs, wie der Ford Bronco, der Land Rover und Rivians R1T. Daneben gibt es einen X-CROSS-Wettbewerb für Fahrzeuge mit Zweirad- oder Allradantrieb, die nicht über ein Zweigang-Verteilergetriebe verfügen. Darunter fallen etwa der Subaru Forester/Outback, der Toyota RAV4, der Ford Bronco Sport und der Porsche Cayenne.

Rivian R1T gewinnt 4X4-Kategorie

Den 4×4-Wettbewerb gewann in diesem Jahr Rivians vollelektrischer Pickup-Truck R1T. Damit ist er das erste Elektrofahrzeug, das die 4X4-Kategorie der Rallye gewann.

Das Limestone Legends-Team mit Fahrerin Lillian Macaruso und ihrer Beifahrerin Alexandra Anderson hatte bereits im Vorjahr an der Rebelle Rally teilgenommen. Damals hatten die beiden den vierten Gesamtrang belegt und die Auszeichnung "Rookies of the Year" erhalten. In diesem Jahr schafften es die beiden bei Rivian beschäftigten Frauen mit ihrem R1T auf den ersten Platz. Macaruso arbeitet bei Rivian als Ingenieurin für Sonderprojekte und Anderson als leitende Maschinenbauingenieurin.

Rivian nimmt bereits seit 2020 an der Rallye teil. In diesem Jahr ging neben den offiziellen Teams auch erstmals ein Kundenteam mit einem privaten R1T an den Start. Mandy Brezina und Alex Gilman landeten mit ihrem Fahrzeug auf Rang elf in der Gesamtwertung. Zwei weitere Rivian-Teams belegten Platz 20 und Platz 30 in der Gesamtwertung.

Auf Platz zwei der Gesamtwertung hinter Macarusos und Andersons R1T landete ein Jeep Wrangler Rubicon 4xe, Platz drei belegte ein Ford Bronco Raptor und auf Platz vier folgte ein Toyota 4Runner.

