Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 44,45 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 44,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 45,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 502.412 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 75,00 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 40,73 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Abschläge von 10,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,14 EUR aus.

Porsche veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,01 Mrd. EUR gelegen.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte Porsche die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2027 3,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

