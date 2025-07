Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 44,71 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 44,71 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 45,52 EUR. Bei 45,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 370.282 Porsche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 40,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 11,47 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,14 EUR.

Porsche veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,70 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Porsche am 30.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 3,28 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Aktien von BMW, Mercedes-Benz, VW und Porsche deutlich im Plus - Zoll-Deal schiebt auch EU-Aktien an

BYD-Aktie zieht an: Luxusmarke Yangwang soll 2026 nach Europa kommen - Herausforderer für Porsche und Bentley

Porsche-Aktie in Grün: Blume kündigt weiteres Sparprogramm an