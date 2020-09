Das sollten Sie am Dienstag an der Börse wissen

Der DAX dürfte seine Richtungssuche auch am zweiten Handelstag der Woche fortsetzen. Experten sehen den deutschen Leitindex zum Auftakt am Dienstag zunächst kaum verändern. Es fehlten die klaren Kaufimpulse, hieß es am Markt.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

Die Märkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung. An der Börse in Japan zeigen sich die Anleger am zweiten Handelstag der Woche weniger zuversichtlich, der Nikkei verliert 0,54 Prozent auf 23.431,93 Indexpunkte. Auf dem chinesischen Festland setzt sich der Aufwärtstrend unterdessen auch am Dienstag weiter fort. Der Shanghai Composite fährt nach guten Vorgaben von der Wall Street zwischenzeitlich ein Plus von 0,28 Prozent auf 3.288,07 Indexpunkte ein. (07 MEZ) Auch in Hongkong geht es am Morgen aufwärts: Der Hang Seng gewinnt 0,48 Prozent auf 24.759,52 Zähler.

3. China: Einzelhandel, Industrie und Investitionen besser als erwartet

In China deuten aktuelle Konjunkturdaten auf eine weitere Erholung der Wirtschaft vom Corona-Schock zum Jahresanfang hin. Zur Nachricht

4. US-Börsenaufsicht prüft offenbar Vorwürfe gegen Nikola

Die US-Börsenaufsicht SEC nimmt offenbar den Hybrid-Truck-Entwickler Nikola unter die Lupe. Die Behörde wolle die Vorwürfe des Leerverkäufers Hindenburg Research prüfen. Zur Nachricht

5. Fiat-Aktionäre bekommen geringere Sonderdividende in Fusion mit PSA

Der Autobauer Fiat Chrysler (FCA) schüttet seinen Aktionären vor der Fusion mit der Opel-Mutter PSAangesichts der Corona-Krise weniger Geld aus. Zur Nachricht

6. Milliarden-Vergleich: Daimler legt Diesel-Verfahren in USA bei

Mit einer Zahlung von umgerechnet mehr als 1,9 Milliarden Euro will Daimlerin den USA den Streit mit Behörden und Kunden um angebliche Verstöße gegen Abgasregeln abräumen. Zur Nachricht

7. Ghosn-Skandal: Frühere rechte Hand plädiert in Japan auf unschuldig

In Japan hat der Prozess gegen die frühere rechte Hand des in den Libanon geflohenen Ex-Nissan-Chefs Carlos Ghosn begonnen. Zur Nachricht

8. 'Irgendwie ironisch': Bill Gates staunt über Verschwörungstheorien

Der nicht erst in der Corona-Pandemie zum Feindbild von Verschwörungstheoretikern avancierte Microsoft-Gründer Bill Gates ist tief besorgt über die Verbreitung von Desinformation und Lügen im Internet. Zur Nachricht

9. Ölpreise nahezu unverändert

Der Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 39,50 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Montag.

10. Euro steigt auf 1,19 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,19 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel.

Bildquellen: inga ivanova / Shutterstock.com