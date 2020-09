Darüber hinaus sind Anleger auf der Suche nach Anzeichen und Hinweisen, wie es mit der Erholung der Wirtschaft weitergeht. Ein Hinweisgeber dafür dürfte der ZEW-Index sein, der am Vormittag veröffentlicht wird. Experten gehen davon aus, dass das Barometer im September wieder etwas zurückgegangen ist. Die aktuelle Lage dürfte jedoch besser eingeschätzt werden als noch im August.

Experten sehen den deutschen Leitindex zum Auftakt am Dienstag zunächst kaum verändern. Es fehlten die klaren Kaufimpulse, hieß es am Markt. Im Fokus bleibt der Fed-Zinsentscheid am Mittwochabend. Im Vorfeld der Entscheidung der US-Notenbanker dürften sich Anleger auch hierzulande zunächst zurückhalten, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets.

An Vortag hatte der DAX mit einem marginalen Minus von 0,07 Prozent bei 12.193,66 Punkten geschlossen. Der TecDAX schloss unterdessen 0,72 Prozent höher bei 3.090,55 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Richtungssuche auch am zweiten Handelstag der Woche fortsetzen.

Die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff begleiteten weiter die Erwartung einer Konjunkturerholung. Europas klassische Exportaktien waren vor diesem Hintergrund weiter gesucht. Stützend wirkten hier beispielsweise gute Nachrichten wie von AstraZeneca über die Wiederaufnahme von klinischen Studien. Auch die Stabilisierung der US-Technologie-Werte kam gut an und sollte damit auch die Verkäufe in Europas Tech-Sektor ausklingen lassen. Dazu kam eine Wiederbelebung von M&A-Fantasien.

Der EuroSTOXX 50 zeigte sich zunächst leicht im Plus, gab seine Gewinne im Handelsverlauf aber ab und schloss 0,05 Prozent fester bei 3.317,33 Zählern.

An den europäischen Aktienmärkten war die Richtung im Handelsverlauf unklar.

In der neuen Woche ist ein treibendes Thema die Suche nach einem Impfstoff - hier legt die Hoffnung wieder etwas zu. So vermeldete etwa AstraZeneca die pausierten klinischen Versuche zumindest in Großbritannien wieder aufzunehmen. Daneben machte eine Übernahme im Tech-Sektor von sich Reden. So übernimmt NVIDIA die ARM Holding von Softbank .

In der letzten Woche hatten massive Tagesschwankungen, ausgelöst womöglich durch Gewinnmitnahmen, die Kurse belastet.

Der Dow Jones schloss am Montag mit einem Plus von 1,18 Prozent auf 27.992.64 Punkte. Der NASDAQ Composite sprang daneben 1,87 Prozent auf 11.056,65 Indexpunkte nach oben.

Die US-Börsen zeigten sich in Grün.

Nach dem positiven Wochenstart zeigen sich die Börsen in Fernost uneinheitlich.

An der Börse in Japan zeigen sich die Anleger am zweiten Handelstag der Woche weniger zuversichtlich, der Nikkei verliert 0,54 Prozent auf 23.431,93 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland setzt sich der Aufwärtstrend unterdessen auch am Dienstag weiter fort. Der Shanghai Composite fährt nach guten Vorgaben von der Wall Street zwischenzeitlich ein Plus von 0,28 Prozent auf 3.288,07 Indexpunkte ein. (07 MEZ) Auch in Hongkong geht es am Morgen aufwärts: Der Hang Seng gewinnt 0,48 Prozent auf 24.759,52 Zähler.

Die chinesischen Börsen profitieren am Dienstag insbesondere von positiv ausgefallenen Konjunkturdaten. In China deuten aktuelle Konjunkturdaten auf eine weitere Erholung der Wirtschaft vom Corona-Schock zum Jahresanfang hin. Im August entwickelten sich sowohl die Industrieproduktion als auch der Einzelhandelsumsatz sowie die Investitionen in Sachanlagen besser als zuletzt und als erwartet. Die Wirtschaftsaktivität sei das denkbar stärkste Signal, dass es mit der chinesischen Wirtschaft stetig wieder aufwärts gehe, kommentiert Stephen Innes von Axicorp die Daten zur Industrieproduktion. Sofern Covid-19 unter Kontrolle bleibe, könne man davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft weiter erhole, zumal die Politik mit unterstützenden Maßnahmen die Voraussetzungen dafür schaffe.

In Japan ist es unterdessen der starke Yen, der die Kurse drückt. Ein fester Yen ist negativ für exportorientierte japanische Unternehmen. Darüber hinaus haben die Anleger in Japan die Wahl von Yoshihide Suga zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans (LDP) im Blick. Suga wird wohl am Mittwoch neuer Premierminister, nachdem Noch-Regierungschef Shinzo Abe aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken