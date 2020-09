Eurowings übernimmt Ryanair-Programm in Düsseldorf fast komplett

GO

Heute im Fokus

DAX kämpft sich ins Plus -- ZEW-Index besser als erwartet -- Daimler legt Diesel-Verfahren in USA bei -- PS5: Sony erwartet Probleme -- SEC prüft Nikola-Vorwürfe -- Schaeffler, H&M im Fokus

Apple-Keynote steht am Abend an. CropEnergies ist für das Gesamtjahr zuversichtlicher. BioNTech erhält vom Bund bis zu 375 Millionen Euro für Impfstoffentwicklung. Fraport erwartet trotz Corona-Krise operativen Gewinn im Ausland. Fiat-Aktionäre bekommen geringere Sonderdividende in Fusion mit PSA. China: Einzelhandel, Industrie und Investitionen besser als erwartet.