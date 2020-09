Fiat-Aktionäre bekommen geringere Sonderdividende in Fusion mit PSA - FCA-Aktie zweistellig im Plus

Die Sonderdividende werde bei 2,9 Milliarden Euro liegen, kündigten die Autokonzerne Fiat Chrysler (FCA) und Peugeot am Montagabend an. Zuvor waren 5,5 Milliarden Euro angekündigt worden.

Der 46-prozentige Anteil von PSA am Autozulieferer Faurecia werde an alle Aktionäre des fusionierten Konzerns ausgeschüttet werden. Beide Konzerne werden ihren Aktionären möglicherweise je eine halbe Milliarde Euro vor der Fusion oder zusammen eine Milliarde Euro nach der Fusion ausschütten, dies hänge aber von Faktoren wie dem Abschneiden der Konzerne und der Marktlage ab.

Die Aktie von FCA legt an der Börse in Mailand nach den Nachrichten deutlich zu: Mit einem Plus von 11,85 Prozent notiert die Aktie bei 11,166 Euro.

