Das Wichtigste zum Wochenschluss an der Börse

Der DAX zeigt sich vorbörslich schwächer, nachdem er den Handel am Vortag letztlich 0,23 Prozent schwächer bei 12.730,77 Zählern beendet hatte. Unter Druck geriet der deutsche Leitindex am Morgen, nachdem bekannt wurde, dass sich US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melanie mit dem Coronavirus angesteckt haben. Im Handelsverlauf ist mit Zurückhaltung zu rechnen, da viele Marktteilnehmer vor den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten wohl auf Impulse warten dürfen.

2. Asiens Aktienmärkte mehrheitlich im Feiertag - Japan kaum verändert

Nachdem der Handel an der Börse in Japan wegen eines technischen Problems am Vortag komplett eingestellt wurde, zeigt sich am Freitag wenig Veränderung auf dem japanischen Börsenparkett. Der Nikkei pendelt bei 1.254 Punkten um die Nulllinie.

In China sind die Märkte unterdessen weiter in der mehrtägigen Feiertagspause. Am Mittwoch verlor der Shanghai Composite 0,20 Prozent auf 3.218,05 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong hatte zur Wochenmitte noch 0,79 Prozent auf 23.459,05 Indexpunkte gewonnen.

3. TUI erwägt Kapitalerhöhung

Der Reisekonzern TUI erwägt vor dem Hintergrund der andauernden Belastungen durch die Covid-19-Pandemie eine Kapitalerhöhung. Zur Nachricht

4. Corona-Krise belastet US-Automarkt - VW verkauft deutlich weniger

Die Corona-Pandemie hat den US-Automarkt im dritten Quartal weiter belastet - auch bei Volkswagen gab es abermals einen Absatzdämpfer. Zur Nachricht

5. Boeing konzentriert Dreamliner-Fertigung in South Carolina

Der Flugzeughersteller Boeing passt sein Produktionsnetzwerk an die gesunkene Nachfrage an. Zur Nachricht

6. US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich mit dem Coronavirus angesteckt

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich einem Coronatest unterzogen, der positiv ausgefallen ist, nachdem eine enge Beraterin positiv auf das Virus getestet wurde. Zur Nachricht

7. GRENKE verzeichnet deutlichen Rückgang des Neugeschäfts

Die GRENKE AG/a> hat im dritten Quartal ein Neugeschäft von 517,6 Millionen Euro erzielt und damit 24,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

8. Sanofi-Zulassungsantrag für Pompe-Medikament von EMA akzeptiert

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) akzeptiert die Zulassungseinreichung für "Avalglucosidase Alfa", eine potenziell neue Standard-Enzymersatztherapie des Pharmakonzerns Sanofi gegen die Pompe-Krankheit. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Der Ölpreise haben im asiatischen Handel am Freitag weiter nachgegeben. Am Vorabend waren die Preise bereits stark gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,16 US-Dollar.

10. Euro sinkt unter 1,17 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag in den ersten Handelsstunden deutlich nachgegeben. Im frühen Handel sank der Wert der Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,17 US-Dollar. Zuletzt wurde der Euro mit 1,1697 Dollar gehandelt.

