10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich höher

Der DAX dürfte mit Gewinnen in den wichtigen Mittwochshandel einsteigen. Die Börsen erwartet heute der "Super-Mittwoch". Gespannt warten Anleger auf die Zinssignale für die US- Geldpolitik .

2. Börsen in Fernost schwächeln

Die Anleger in Fernost zeigen sich am Mittwoch nervös. In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 225 0,55 Prozent auf 38.921,05 Punkte.

Der Shanghai Composite zeigt sich gegen den Trend 0,28 Prozent höher bei 3.036,63 Zählern. In Hongkong sinkt der Hang Seng schlussendlich 1,14 Prozent auf 17.968,26 Zähler.

3. Stabilus-Aktie rauscht nach Prognosesenkung ab

Der Gasfedernhersteller Stabilus hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 gesenkt. Zur Nachricht

4. Daimler Truck fährt in die A-Liga: S&P hebt Rating an

Die Ratingagentur S&P hat das langfristige Emittentenrating von Daimler Truck auf A- von BBB+ angehoben. Zur Nachricht

5. Prosus schockt mit Gewinnwarnung

Die niederländische Investmentgruppe Prosus hat vor einem spürbaren Gewinnrückgang im laufenden Geschäftsjahr gewarnt. Zur Nachricht

6. SAP-Rivale Oracle versprüht Zuversicht um KI-Geschäfte

Der US-Softwarekonzern Oracle hat mit hohen Buchungen für seine Programme und mit Partnerschaften Optimismus für die künftigen Geschäfte ausgelöst. Zur Nachricht

7. General Motors steckt 850 Millionen Dollar in Robotaxi-Firma Cruise

Der US-Autoriese General Motors stützt seine Robotaxi-Firma Cruise mit einer Finanzspritze von 850 Millionen Dollar. Zur Nachricht

8. EVOTEC erhält Forschungszahlung von 20 Millionen Dollar von Myers Squibb

EVOTEC bekommt im Rahmen ihrer Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb eine Forschungszahlung von 20 Millionen US-Dollar. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu - Lagerdaten im Blick

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre jüngsten Aufschläge ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 82,36 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli stieg um 54 Cent auf 78,44 Dollar.

10. Euro stabilisiert sich zum Dollar

Der Euro hat sich am Mittwochmorgen zunächst stabilisiert. Nach zuletzt spürbaren Verlusten kostete die Gemeinschaftswährung Euro zur Wochenmitte 1,0740 US-Dollar. Für Verunsicherung hatten zuletzt politische Turbulenzen in Frankreich gesorgt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0730 Dollar festgesetzt.