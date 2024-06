Super-Mittwoch" steht an: DAX höher erwartet -- Asiens Anleger nervös -- Stabilus-Aktie rauscht nach Prognosesenkung ab -- Oracle mit Zuversicht um KI-Geschäfte

Die Börsen erwartet heute der "Super-Mittwoch". Gespannt warten Anleger auf die Zinssignale für die US- Geldpolitik .

Der DAX hatte am Vortag 0,68 Prozent tiefer bei 18.369,94 Zählern geschlossen. Der TecDAX zeigte sich nach einem stabilen Start ebenfalls deutlicher im Minus. Zum Handelsende notierte er 0,63 Prozent tiefer bei 3.428,18 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte in den wohl wichtigsten Handelstag der Woche zunächst fester starten.

Am Dienstag zeigten sich die europäischen Börsen insgesamt schwächer. Anleger blicken bereits mit Hochspannung auf den morgigen Handelstag - stehen doch hier mit den US- Inflationsdaten und dem Fed- Leitzinsentscheid zwei sehr wichtige Termine auf der Agenda. Die vorverlegten Parlamentswahlen in Frankreich führten jedoch auch am Dienstag zu einer spürbaren Belastung der Finanzmärkte des Landes, wobei die Aktienmärkte deutliche Rückgänge verzeichneten.

Die Börsen in Europa sind am Dienstag gesunken.

Die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed schwebte auch am Dienstag weiterhin über den US-Börsen. Solange der geldpolitische Kurs der Federal Reserve für den Mittwochabend nicht klar ist, dürften Investoren vorsichtig agieren. Die erwarteten Zinssenkungen in den USA im weiteren Verlauf des Jahres werden voraussichtlich einen signifikanten Einfluss auf die internationalen Börsen haben. Ökonom Gilles Moëc von Axa IM kommentierte laut dpa-AFX: "Wir prognostizieren, dass der Offenmarktausschuss für dieses Jahr nur noch zwei Zinssenkungen vorsieht. Im März waren es noch drei."

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlicher Tendenz.

An den US-Börsen zeigen die Anleger am "Super-Mittwoch" Nerven.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,59 Prozent auf 38.902,95 Punkte.

Der Shanghai Composite pendelt bei 3.027,41 Zählern um die Nulllinie. In Hongkong sinkt der Hang Seng schlussendlich 1,45 Prozent auf 17.913,10 Zähler.

Am Abend wird die US-Notenbank Fed über ihre Zinspolitik berichten. Im Vorfeld zeigen sich die Anleger nervös. Vorsicht zeigt sich auch an den Rentenmärkten, während am Devisenmarkt weitgehend gespannte Ruhe herrscht.

Konjunkturdaten kommen aus Chin: Die Verbraucher- und Produzentenpreise für Mai fielen im Rahmen der Erwartungen aus, die Verbraucherpreise stiegen mit 0,3 Prozent zum vierten Mal in Folge. Die für den Export wichtigen Erzeugerpreise gingen um 1,4 Prozent gegen Vorjahr zurück.

Am Freitag hält die Bank of Japan ihre Notenbanksitzung ab. Wie von der Fed wird auch hier keine Zinsänderung erwartet. Nach der Aufgabe der Kurvenkontrolle und der folgenden Auflösung sogenannter Carry Trades wird vor allem auf Pläne zur Rückführung des Anleihekaufprogramms geachtet. Die Analysten der UBS rechnen erst im Oktober mit einer regulären Zinserhöhung in Japan, sehen jedoch die Möglichkeit einer überraschenden Erhöhung im Juli.

