Rohstoffe im Mai 2024: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

Heute im Fokus

Deutsche Telekom baut Beteiligung an T-Mobile aus. NEL bereitet Cavendish-IPO vor. adidas strebt Partnerschaft mit Formel 1-Team an. EM-Generalprobe auf RTL zieht Millionen von Fußballfans an. 'VSS Unity' von Virgin Galactic absolviert letzten Raumflug. Apple bei Entwicklerkonferenz: KI-Ankündigungen? Lungenkrebsmedikament Alecensa von Roche in EU zugelassen.