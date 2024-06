Zahlreiche Verbesserungen

Tesla hat kürzlich sein neuestes Software-Update v.2024.20 veröffentlicht, das mehrere neue Funktionen einführt, die sowohl die Sicherheits- als auch die Unterhaltungsaspekte der Fahrzeuge verbessern sollen. Diese Version verfeinert Teslas umfangreiches Frühjahrs-Software-Update und beinhaltet zahlreiche Verbesserungen.

• Neue Matrix-Scheinwerfer

• Beach Buggy Racing-Bestenlisten an der Supercharger-Station

• Autopilot-Warnsystem überarbeitet

Neue Matrix-Scheinwerfer verbessern die Sicht

Wie die Webseite Not a Tesla App berichtet, ist eine der bemerkenswertesten Ergänzungen in diesem Update die Verbesserung der adaptiven Matrix-Scheinwerfer, eine Funktion, die hauptsächlich Tesla-Besitzern in Europa zugutekommen soll. Dieses fortschrittliche Scheinwerfersystem soll die Sicht bei Nachtfahrten verbessern, indem es sich besser an die Kurven der Straße anpasst. Dadurch soll die Sicherheit bei Nachtfahrten erheblich erhöht werden, was das Unfallrisiko aufgrund schlechter Sicht verringert.

Bereits Anfang dieses Jahres hatte Tesla Verbesserungen an den Matrix-Scheinwerfern eingeführt, die es ermöglichten, bestimmte LEDs selektiv zu dimmen. Dies verhindert Blendung für andere Fahrer, ohne die Gesamtbeleuchtung für den Tesla-Fahrer zu beeinträchtigen. Während diese Funktionen derzeit in Europa verfügbar sind, gibt es Hoffnungen, dass sie bald auch für Fahrer in den Vereinigten Staaten und Kanada zugänglich sein werden, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

Beach Buggy Racing Bestenlisten an der Supercharger-Station

Im Bereich Unterhaltung setzt Tesla seine Bemühungen fort, das Fahrerlebnis mit Updates für seine Spielplattform Tesla Arcade zu verbessern. Eine der neuesten Funktionen ist die Einführung von Supercharger-spezifischen Bestenlisten für das beliebte Spiel Beach Buggy Racing. An jedem Supercharging-Standort lässt sich nun gegen andere Nutzer antreten, die ebenfalls gerade ihr Fahrzeug aufladen. Tesla hatte ursprünglich Steam in seine Fahrzeuge integriert, was jedoch nicht den Erwartungen der Nutzer entsprach und in den neuen Modellen schrittweise abgeschafft wird.

Autopilot-Warnsystem erneuert

Ein aktualisiertes Autopilot-Warnsystem, ähnlich dem im kommenden FSD-Update V12.4 von Tesla, ist ebenfalls in der Version 2024.20 enthalten. Wie bisher werden Benutzer nach fünf Verwarnungen von der Nutzung des Autopiloten suspendiert. Neu ist jedoch, dass Tesla jetzt eine Verwarnung für jede 7-tägige Periode entfernt, in der der Fahrer keine neue Verwarnung erhält.

Redaktion finanzen.net