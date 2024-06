Großer Auftritt

Für Tesla könnte es ein wichtiger Schritt sein, um seine Präsenz auf dem europäischen Markt zu vergrößern: Der US-Konzern präsentiert im September seinen Semi-Truck auf der IAA Transportation in München.

• Teslas E-LKW auf diesjähriger IAA Transportation

• BYD und Mercedes-Benz ebenfalls vertreten

• Nachfrage nach E-LKWs dürfte steigen

Bisher war es westlichen Automessen vorenthalten, dass sich Tesla mit seinen E-Autos präsentierte. Doch das ist nun anders, denn vergangenes Jahr stellte der Musk-Konzern im Rahmen der IAA Mobility in München seinen überarbeiteten Model 3 vor. Auch in diesem Jahr wird der US-Konzern einen großen Auftritt in Deutschland haben: Auf der IAA Transportation 2024 in Hannover stellt Tesla seinen E-LKW, den Semi-Truck, vor.

Teslas Auftritt in Deutschland

Die IAA-Messen, organisiert vom Verband der Automobilindustrie (VDA), waren ursprünglich eine gemeinsame Veranstaltung für PKW und LKW - 1992 wurden sie allerdings getrennt. Seither findet die Messe für Nutzfahrzeuge, die IAA, in Hannover statt, die PKW-Messe, die IAA Mobility, wird seit 2021 in München abgehalten. Im Rahmen der letztjährigen IAA Mobility nahmen neben Tesla über 50 chinesische Unternehmen teil, hauptsächlich mit E-Autos oder deren Komponenten. Auch bei der diesjährigen IAA im September wird ein hoher Anteil ausländischer Hersteller erwartet - insbesondere aus China. Laut der VDA wird etwa jeder vierte Aussteller in diesem Jahr erstmals dabei sein, einschließlich Tesla, das seinen elektrischen Sattelschlepper präsentieren wird. Zwar wurde Teslas E-LKW bereits im November 2017 vorgestellt, allerdings begann die tatsächliche Produktion erst Ende 2022. Testkunde war damals PepsiCo. Nun plant Tesla eine sowohl größere als auch kostengünstigere Produktion. Ab 2026 sollen erste externe Kunden beliefert werden. Die angestrebte Jahresproduktion soll rund 50.000 Semi-Trucks umfassen, so Tesla.

E-Fahrzeuge sind die Zukunft

Prognosen des VDA zufolge wird das Interesse an nachhaltigen Nutzfahrzeugen langfristig steigen. Man erwarte eine größere Anzahl an elektrischen LKWs, wie aus einer Mitteilung des VDA hervorgeht. Neben Tesla werden auch BYD- und Mercedes-Benz-Trucks auf der Messe vertreten sein.

Alles in allem verspricht die diesjährige IAA Transportation, eine bedeutende Rolle für die neuen Entwicklungen im Bereich nachhaltiger Nutzfahrzeuge zu spielen und Tesla sowie anderen E-Akteuren den nötigen Raum zu geben, ihre Innovationen vorzustellen.

Redaktion finanzen.net