Analystenbewertung

Das Bankhaus Metzler hat Heidelberg Materials unter einem neuen Analysten beim Kursziel von 129 Euro mit "Buy" bewertet.

Das vorherige Votum für Heidelberg Materials lautete "Hold". Der Baustoffkonzern sei glänzend positioniert in einer spannenden Branche, schrieb Thomas Schulte-Vorwick in seiner am Mittwoch vorliegenden Auftaktstudie. Historisch gesehen sei der aktuelle Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz viel zu hoch.

Für die Aktie von Heidelberg Materials geht es im XETRA-Handel zeitweise 1,64 Prozent auf 96,70 Euro nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)