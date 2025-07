Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 200,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 200,60 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 200,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 196,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 115.909 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 207,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 57,33 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,75 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 186,96 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingebracht

Heidelberg Materials-Aktie legt zu: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'