Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Mit einem Kurs von 196,75 EUR zeigte sich die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Heidelberg Materials-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 196,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 197,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 196,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 196,75 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 6.314 Aktien.

Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 5,27 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 56,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,75 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,96 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

