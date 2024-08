10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Powell-Rede kaum bewegt

Der DAX wird knapp eine Stunde vor Handelsstart vom Broker IG quasi unverändert bei 18.360 Punkten gesehen. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich bereits auf die Powell-Rede am Freitag.

2. Börsen in Fernost geben etwas nach

In Tokio sinkt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 0,28 Prozent auf 37.958,06 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,38 Prozent auf 2.855,35 Einheiten. Der Hang Seng büßt stellenweise 0,95 Prozent auf 17.345,53 Indexpunkte ein.

3. Baubeginn des Stellantis-Montagewerks in Illinois verzögert sich

Die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis hat Pläne für ein Montagewerk in Belvidere im US-Bundesstaat Illinois aufgeschoben, gleichzeitig aber bekräftigt, an dem Vorhaben festzuhalten. Zur Nachricht

4. Streik-Urabstimmung bei Lufthansa-Tochter Discover endet

Beim Lufthansa-Ferienflieger Discover enden zwei Urabstimmungen über mögliche Streiks des fliegenden Personals. Zur Nachricht

5. Zoom präsentiert US-nachbörslich Bilanz

Zoom wird heute seine Bücher für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2025 vorlegen. Zu Bilanzen und Terminen der Tech-Konzerne

6. Eckert & Ziegler eröffnet neue Betriebsgebäude in Dresden

Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat seine neuen 1.700 Quadratmeter großen Betriebsgebäude in Dresden in Betrieb genommen. Zur Nachricht

7. Nicht nur NVIDIA soll wohl profitieren: BofA-Analyst verrät seine Top-Rebound-Aktien

Bank of America-Analyst Vivek Arya rechnet mit einer baldigen Erholung des Chipsektors. Dabei hebt der Experte einzelne Aktien besonders hervor, die ihm zufolge vielversprechend seien. Zur Nachricht

8. Angstindex nach Börsenbeben: Angst unter Anlegern nimmt wieder ab - dürfte aber nicht völlig abgeschüttelt werden

Mittlerweile liegt der globale Börsencrash mehr als zwei Wochen zurück. Wie der Angst-Index zeigt, hat sich die Panik unter Anlegern wieder gelegt. Mit Blick auf die Vergangenheit dürfte die Unsicherheit jedoch noch über einen längeren Zeitraum hoch bleiben. Zur Nachricht

9. Ölpreise minimal im Minus

Die Ölpreise geben am Mittwochmorgen etwas nach. Ein Barrel WTI-Rohöl kostet zeitweise 0,19 Prozent weniger (73,03 US-Dollar). Daneben verliert ein Barrel Brent-Rohöl 0,14 Prozent auf 77,09 US-Dollar.

10. Euro behauptet sich über 1,11 US-Dollar

Der Euro verliert zwar am Mittwoch zunächst marginal an Wert, liegt mit 1,1118 US-Dollar aber weiterhin in Griffnähe seines am Vortag markierten Jahreshochs.