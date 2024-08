Wenig Bewegung vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX vorbörslich nahe Nulllinie -- Asiens Börsen mit leichten Verlusten -- BVB, Stellantis, Lufthansa im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte ein ruhiger Start zu beobachten sein. Der DAX wird knapp eine Stunde vor Handelsstart vom Broker IG quasi unverändert bei 18.360 Punkten gesehen.

Der TecDAX dürfte zunächst der neutralen Tendenz des Leitindex folgen. Am Mittwoch deutet sich am deutschen Aktienmarkt eine Phase der Unentschlossenheit an, die möglicherweise bis zum letzten Handelstag der Woche anhalten könnte. Der Grund dafür ist eine mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag. Im Rahmen eines Treffens von Notenbankern könnte Powell konkretere Hinweise auf die erwartete erste Zinssenkung der Fed geben. Daher wird für Mittwoch in Deutschland ein ruhiger Handelstag erwartet. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex seine zehntägige Gewinnserie mit leichten Verlusten beendet, ohne dass deutliche Gewinnmitnahmen zu erkennen waren. Unternehmensseitige Meldungen sind hierzulande am Mittwoch unterdessen eher Mangelware. Die Berichtssaison hat weitgehend ihr Ende erreicht und an der Nachrichtenfront ist das Sommerloch deutlich spürbar.



Die europäischen Märkte stehen vor einem ruhigen Handelsauftakt. Der EURO STOXX 50 dürfte nahe der Nulllinie eröffnen. Die starke Erholungsbewegung der vergangenen zwei Wochen hat mittlerweile ihr Ende gefunden, vielmehr konsolidieren die Börsen nach der jüngsten Tal- und Bergfahrt. Impulse sind rar gesät, die europäischen Anleger blicken bereits mit Hochspannung in die USA, wo Jerome Powell am Freitag im Rahmen der Jackson Hole-Notenbankenkonferenz eine Rede halten wird. Investoren erhoffen sich neue Signale über den künftigen Zinskurs der Fed.





An den US-Börsen war in der Dienstagssitzung eine leichtere Tendenz auszumachen. Der Dow Jones hat den Handel marginal tiefer begonnen und zeigte sich auch anschließend knapp im Minus. So beendete er den Tag 0,15 Prozent schwächer bei 40.834,97 Punkten.

Der NASDAQ Composite hat den Handelstag derweil ebenfalls schwächer gestartet und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain, bevor er mit einem Minus von 0,33 Prozent bei 17'816,94 Zählern schloss. Nach dem Kursanstieg zu Wochenbeginn ging es am Dienstag an den US-Börsen langsamer zu. Anleger setzten weiterhin darauf, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung im September erstmals die Zinsen senken wird. US-Notenbankchef Jerome Powell könnte in seiner Rede beim Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag den Markt auf geldpolitische Lockerungen einstimmen, da die jüngsten Konjunkturdaten Befürchtungen einer wirtschaftlichen Abschwächung entkräftet haben, wie aus dem Handel zu hören war. Zuvor steht jedoch am Mittwoch das Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli im Fokus. Am Donnerstag folgen wichtige Einkaufsmanagerindizes. Daher könnten sich die Anleger vorerst zurückhaltend zeigen. Am Dienstag gab es indes keine bedeutenden Konjunkturdaten.