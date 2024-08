UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy

Aktie unter der Lupe

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Gewinnmargen der europäischen Autobauer hätten an mehreren Fronten unter Druck gestanden, was aber auch teils so erwartet gewesen sei, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die Berichtsaison zum zweiten Quartal. Die Jahresziele manch eines Unternehmens seien noch nicht in trockenen Tüchern.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 11:21 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 61,42 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 38,39 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 294.668 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 kletterte die Aktie um 6,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2024 erwartet.

