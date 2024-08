KI-Wettlauf

NVIDIA plant wohl, seine Position als führender Anbieter von KI-Technologien weiter auszubauen. Ab 2025 könnten neue KI-Chips aus dem Hause NVIDIA angeboten werden.

• Neue KI-Chips von NVIDIA

• Bessere Leistung, niedrigerer Preis

• KI-Chip-Produktion im Ein-Jahres-Rhythmus



NVIDIA bereitet sich wohl darauf vor, ab 2025 neue KI-basierte ARM-Chips für Laptops auf den Markt zu bringen. Ziel sei es, in direkte Konkurrenz zu anderen etablierten Chipherstellern wie Intel und Apple zu treten. Denn: Die geplanten ARM-Chips sollen es künftig mit der Snapdragon X- und der Apple M-Serie aufnehmen können, wie MyDrivers berichtet. Neben einem geringeren Stromverbrauch soll auch eine hohe Effizienz zu den Faktoren zählen, die die zukünftigen ARM-Chips von ihrer Konkurrenz unterscheiden sollen. Auch möchte man sich wohl auf ein niedrigeres Preissegment konzentrieren und gerade in der Laptop-Mittelklasse mit einer vergleichsweisen starken KI-Performance punkten, berichtet MyDrivers.





Hochgesteckte Ziele

Bereits Anfang des Jahres hatte Jensen Huang, Mitbegründer und CEO von NVIDIA, im Rahmen der der NVIDIA GPU Technology Conference (GTC) in San Jose angekündigt, dass das Unternehmen vorhabe, KI-Chipmodelle in einem "einjährigen Rhythmus" herauszubringen: "Heute stehen wir an der Schwelle zu einem großen Wandel in der Computertechnik. Mit unseren Innovationen in den Bereichen KI und beschleunigtes Computing verschieben wir die Grenzen des Möglichen und treiben die nächste Welle des technologischen Fortschritts voran", erklärte er in diesem Zusammenhang.

