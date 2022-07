Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Platz 11: Das Ranking

In diesem Ranking werden die zehn teuersten Unternehmen Deutschlands vorgestellt. Dabei wurde sich an der Liste der teuersten DAX-Unternehmen orientiert, wobei die Marktkapitalisierung dem Wert am 29. Juni 2022 entspricht. Für das 2021 zuletzt bei finanzen.net veröffentlichte Ranking der teuersten Unternehmen Deutschlands wurde die Marktkapitalisierung der Firmen den historischen Börsenwerten zum Ende des Geschäftsjahres 2020 entnommen. Stand des Rankings ist Juni 2022.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com