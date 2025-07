Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagmittag fester

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 52,73 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 52,73 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 52,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 52,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 310.250 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,87 EUR an. Mit einem Zuwachs von 23,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 13,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,90 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,50 EUR.

Am 30.04.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 33,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,38 Prozent verringert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 6,42 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Showdown im Handelskrieg: Brüssel warnt Trump vor Eskalation

Mercedes-Benz-Aktie bleibt angeschlagen: Quartalszahlen könnten entscheidend sein

Aktien von BMW, VW und Mercedes-Benz: Autowerte trotzen den Zollsorgen am Markt